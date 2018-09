Stephan Hansen tager til Tyrkiet for at træde en plads op på World Cup-podiet i forhold til sidste år.

De bedste bueskytter i verden er i den kommende weekend med ved World Cup-finalerne i Samsun i Tyrkiet.

Stephan Hansen er eneste danske islæt, når han er med i herrernes compoundklasse, hvor der er i alt otte deltagere.

Den danske verdensmester fra 2015 nåede sidste år frem til finalen ved World Cup-afslutningen, en finale han tabte. I år vil han til tops.

- Jeg skyder bedre og bedre og føler mig helt klar til World Cup-finalerne. Jeg tager derned for at vinde, siger Stephan Hansen i en pressemeddelelse.

Danmarks landstræner, Niels Dall, har store forhåbninger til sit trumfkort, som i juni kvalificerede sig direkte til World Cup-afslutningen ved at vinde den tredje World Cup-afdeling i Salt Lake City, USA.

- Stephan kommer aldrig til at stille op i en turnering med en forventning om, at nogen slår ham. Så han er med for at få endnu en titel på cv'et, og han er godt skydende, siger Niels Dall.

23-årige Stephan Hansen vandt sidste år sølv ved VM, og han ligger nummer to på verdensranglisten.

Det Internationale Bueskydningsforbund, World Archery, har ændret formatet til World Cup-finalerne i år.

- Dagen inden World Cup-finalerne trækker vi lod om placeringerne. Vi ved ikke på forhånd, hvem vi skal skyde imod. Det betyder, at jeg ikke kan forberede mig på en bestemt modstander, siger Stephan Hansen.

Hans konkurrence bliver afviklet på lørdag.