Dansk basketballikon stopper karrieren

Den 39-årige danske basketballspiller Chris Christoffersen har valgt at indstille sin aktive karriere.

En af de helt store er snart fortid i dansk basketball.

Chris Christoffersen har valgt at indstille karrieren efter sæsonen. Det skriver det 39-årige basketballikons klub, Bakken Bears, i en pressemeddelelse.

- Jeg har haft en fantastisk karriere, hvor jeg sammen med Bakken Bears har været med til at flytte dansk basketball fremad.

- Jeg vil huske vores fantastiske europæiske eventyr og de mange titler, men jeg vil især glæde mig over de rigtig mange venskaber, der er blevet skabt i løbet af de mange sæsoner, siger Chris Christoffersen i pressemeddelelsen.

Han debuterede for Bakken Bears i 2004 og er den spiller, der har spillet fleste kampe og lavet flest point for den aarhusianske klub med 555 kampe og 4644 point.

- Chris er den spiller, der har betydet mest for Bakken Bears. Uden for banen har Chris haft en naturlig evne til at profilere sig, hvilket naturligvis også er kommet klubben til gavn, men alligevel er det på banen, Chris har sat det største aftryk.

- Chris har været Basketligaens suverænt mest betydningsfulde spiller fra 2004 og godt ti år frem, siger sportsdirektør i Bakken Bears Michael Piloz.

Chris Christoffersen har vundet ni DM-titler og syv pokaltitler med klubben.

Talentet har også taget den 218 centimeter høje bornholmer forbi et af USA's bedste collegehold, Oregon, klubber i Finland, Sverige, Italien og Australien.

Desuden har han spillet i den bedste amerikanske basketligas, NBA's, udviklingsliga.

Bakken Bears vil torsdag hylde Chris Christoffersen, når holdet møder Horsens IC i DM-finalen i den potentielt sidste hjemmekamp i sæsonen.

De to klubber spiller bedst af syv kampe i finaleserien, og Bakken Bears har vundet de to første opgør.

Vinder Bakken Bears finaleserien, vil Chris Christoffersen tangere rekorden for flest guldmedaljer i dansk basketball.