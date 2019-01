Dansk badmintonhåb sender stor stjerne ud i Indonesien

Den danske badmintonspiller Anders Antonsen tog en stor skalp i første runde af Indonesia Masters onsdag formiddag dansk tid.

I tre sæt vandt den 21-årige dansker over verdensranglistens nummer fire, sydkoreaneren Son Wan Ho. Cifrene lød på 21-17, 6-21, 21-15 i Antonsens favør.

Aarhusianeren er selv nummer 20 på verdensranglisten, og hans modstander var kommet til Indonesien med en frisk turneringssejr fra Malaysia Masters i sidste uge.

Derfor var Antonsen undertippet, men han viste hurtigt, at han kunne yde modstand. Han endte med at vinde første sæt med 21-17, før kampen ændrede karakter.

Antonsen havde svært ved at følge med i andet sæt, og hurtigt kom han bagud 0-9, og så var sættet afgjort. Son Wan Ho endte med at vinde sættet med de knusende cifre 21-6.

I det afgørende tredje sæt så Son Wan Ho ud til at bevare overtaget, og sydkoreaneren kom foran 8-5, før Antonsen pludselig bed fra sig og kom foran 11-9. Efter flere skiftende føringer slog Antonsen et hul og hev sejren hjem.

I anden runde venter en indonesisk kvalifikationsspiller i turneringen, der rangerer som en Super 500-turnering på World Touren.

Også Viktor Axelsen er med i anden runde torsdag. I første runde vandt den tidligere verdensmester efter lidt problemer mod den indiske kvalifikationsspiller Subhankar Dey.

Axelsen vandt 21-14, 19-21, 21-15.

Jan Ø. Jørgensen kommer til gengæld ikke til at spille mere i Jakarta. Han tabte i to sæt til verdensetteren Kento Momota efter at have ydet hård modstand i første sæt. Japaneren vandt 22-20, 21-11.

I anden runde får Momota fornøjelsen af Hans-Kristian Vittinghus. Danskeren slog den useedede thailænder Khosit Phetpradab med 21-12, 18-21, 21-16.

Damesinglen Line Kjærsfeldt må ufrivilligt holde tidligt weekend. Hun tabte til hjemmebanehåbet Fitriani Fitriani i to sæt. Indoneseren vandt 21-16, 21-14.

I herredouble gik Kim Astrup og Anders Skaarup videre med en sejr på 21-11, 21-15 over et useedet japansk par.

Til gengæld røg Mads Pieler Kolding og Niclas Nøhr ud efter et nederlag i tre sæt til et useedet indisk par.