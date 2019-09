Dansk badmintondouble indleder titelforsvar med sikker sejr

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen fik onsdag en fornem start på China Open.

Den danske badmintondouble, der er seedet som nummer otte i turneringen, vandt i to sæt over Jhe-Huei Lee og Po-Hsuan Yang fra Taiwan med cifrene 21-14, 21-11 og er sikkert videre til anden runde.

Dermed tog danskerne første skridt mod at forsvare titlen i China Open, som de for et år siden overraskende vandt som deres hidtil største triumf i karrieren.

Kampen, der blev spillet onsdag morgen dansk tid, var tempofyldt, og pointene blev for det meste afgjort efter hurtige bolde, og her var danskerne klart bedst mod de noget modløse taiwanere.

Astrup og Skaarup kom hurtigt foran i begge sæt, og der var aldrig spænding om sejren, som danskerne kørte i hus på 29 minutter.

Også damedoublen med Sara Thygesen og Maiken Fruergaard er videre i turneringen efter en tæt kamp mod et fransk par. Danskerne vandt i to sæt med 22-20, 21-18.

China Open er en Super 1000-turnering og er dermed en af sæsonens tre mest prestigefyldte turneringer sammen med All England og Indonesia Open. De tre turneringer rangerer lige under sæsonfinalen.

Tirsdag tabte Viktor Axelsen sin førsterundekamp i sin første kamp i 117 dage. Også Hans-Kristian Vittinghus er færdig i turneringen efter første runde, da han tirsdag tabte i to sæt.

Damesinglen med Line Kjærsfeldt er også ude efter én kamp, mens den anden herredouble med Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen tirsdag sejrede over de sjetteseedede kinesere, Han Cheng Kai og Zhou Hao Dong.

Senere onsdag spiller herresinglerne Anders Antonsen og Rasmus Gemke.