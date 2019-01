Dansk badmintondouble glipper finale i Jakarta

I to sæt tabte Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen semifinalen i Jakarta til verdensetterne.

Det bliver ikke til dansk deltagelse i søndagens finale i herredouble i badmintonturneringen Indonesia Masters.

Som ventet var indoneserne Marcus Gideon og Kevin Sukamuljo en for stor mundfuld for Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen.

De femteseedede danskere tabte i to sæt til de indonesiske verdensettere, der også havde fordel af hjemmebane i Jakarta. Gideon og Sukamuljo vandt 21-19, 21-13.

Efter en forfærdelig start på første sæt kæmpede de to danskere sig tilbage og fik udlignet det forspring på fem point, som Gideon og Sukamuljo havde opbygget.

Det lykkedes også for Astrup og Skaarup at komme foran. Men i den sidste del af sættet, var de oppe imod overmagten, som tillod sig at misse tre sætbolde, før den indonesiske sætsejr var i hus.

Danskerne kom blæsende ud til andet sæt. Foran 10-5 lugtede det allerede af et tredje sæt, men de to danskere blev i stedet ramt af, hvad der lignede en mental mavepuster.

Da først Gideon og Sukamuljo fik lidt medvind, gik det stærkt på scoretavlen. Verdensetterne vandt 16 af de næsten 19 dueller og bookede dermed finalepladsen.