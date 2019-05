Dansk VM-kaptajn: Nu kæmper vi også for overlevelse

Et nederlag i tirsdagens VM-kamp mod Storbritannien vil bringe ishockeylandsholdet i alvorlig nedrykningsfare.

Der er ikke kun vigtige point i jagten på en billet til kvartfinalen på spil, når ishockeylandsholdet tirsdag møder Storbritannien ved VM.

Efter nederlaget til Tyskland kæmper Danmark reelt for overlevelse i øverste VM-lag mod de britiske oprykkere, advarer kaptajn Peter Regin.

- Nu er det overlevelse, det gælder. Nu skal vi vinde over Storbritannien, for ellers er vi alvorligt pressede. Ikke bare i forhold til kvartfinalen, men også for vores overlevelse, siger Regin.

Danmark har to point efter to kampe, mens de britiske oprykkere fortsat venter på det første VM-point. En britisk sejr vil sende briterne forbi Danmark i tabellen, og så begynder det at blive kritisk.

Danskerne mangler nemlig fire meget vanskelige modstandere i form af Finland, USA, Canada og Slovakiet og vil være undertippet i samtlige kampe.

Derfor vil nederlag mod Storbritannien vække det gamle nedrykningsspøgelse til live. En sejr vil til gengæld tillade danskerne at kigge opad i tabellen.

- Kan vi vinde den, skal vi nok bruge to gode resultater i de sidste fire kampe for at komme videre, men vi har slået både Finland og Slovakiet før. Det er ikke umuligt, men det er en svær opgave, siger Peter Regin.

Det danske landshold holder kampfri mandag. I stedet kalder landstræner Heinz Ehlers spillerne til formiddagstræning.