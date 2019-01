Dansk VM-hold skal vænne sig til ny dommerlinje

Dommerne tildelte de danske VM-spillere fem to minutters udvisninger i anden halvleg mod Chile.

Det var til tider svært for de danske håndboldspillere at blive klog på dommerne i torsdagens VM-premieresejr på 39-16 over Chile.

Fem gange røg en dansker ud i to minutter i anden halvleg, og to af gangene spillede Danmark med to mand i undertal.

René Toft Hansen modtog selv en af de fem udvisninger, og han undrede sig især over en udvisning til Magnus Landin.

- Dommerne skal lige finde en linje, og der var nogle meget tynde udvisninger mod Chile.

- Det var som om, dommerne syntes, det var synd for Chile på et tidspunkt. Så det var lidt frustrerende, siger René Toft Hansen.

- Det plejer at være sådan i de første par kampe, inden vi kan spille efter de normale regler, vi kender. Så lad os nu se, siger han.

Det danske VM-hold er blevet underrettet om, at dommerne vil slå hårdere ned på slag i ansigtet eller skub, mens spillere er i luften.

Inden Chile-kampen fik de danske spillere et eksempel på den nye strammere linje i en kamp mellem Tyskland og Sydkorea.

- Nu så vi lige Tyskland mod Sydkorea inde i omklædningsrummet, og der blev jeg noget overrasket.

- Vi havde godt nok fået at vide, at slag til ansigtet ville give rødt kort. Men det var helt hen i vejret, den Sydkorea fik, mener René Toft Hansen.

Det var det danske dommerpar Mads Hansen og Martin Gjeding, som dømte Tysklands kamp, og landstræner Nikolaj Jacobsen lagde mærke til problemerne.

- Både dommere og spillere skal lige indfinde sig i turneringen.

- Vi så også i den første kamp mellem Tyskland og Sydkorea, at Mads og Martin havde deres udfordringer med at få dømt det, der skulle dømmes, siger landstræneren.

Han var generelt tilfreds med de portugisiske dommere, der ledte Danmarks kamp mod Chile. Sydamerikanerne modtog i kampen også fem udvisninger.

- Vi havde i mine øjne et af verdens bedste dommerpar. De styrede det fint. Men man kan også godt se, at dommerne er udfordret, fordi de får besked på at dømme noget, forklarer Nikolaj Jacobsen.

Danmark møder lørdag Tunesien i den næste kamp ved VM.