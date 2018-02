Dansk OL-debutant efter 60.-plads: Jeg fik ild i øjnene

Den alpine skiløber Casper Dyrbye OL-debuterede søndag med en 60.-plads i herrernes storslalom ved OL i Pyeongchang.

Hans samlede tid for de to gennemløb var 2 minutter og 38,34 sekunder, efter at andet gennemløb var noget bedre end det første.

Med startnummeret 76, der svarer til seedningen, var det en godkendt præstation, men den 22-årige Dyrbye havde gerne set et lidt bedre resultat.

- Det var fedt at komme igennem debuten, men jeg havde håbet på lidt bedre, men generelt var det ok, siger Casper Dyrbye.

- Jeg gik efter at give den fuld gas i begge gennemløb, og i det første gennemløb gik det godt på toppen, men jeg havde det svært på det stejle stykke, hvor mine fejl kostede tid.

- I andet gennemløb havde jeg mere ild i øjnene. Jeg ville vise, at jeg kunne gøre det bedre, og det blev en del bedre, selv om jeg igen lavede fejl på det stejle stykke.

Vinderen blev det østrigske skifænomen Marcel Hirscher, der satte alle konkurrenter grundigt til vægs og var mere end et sekund hurtigere end den nærmeste rival til guldet, Henrik Kristoffersen fra Norge.

Hirscher var lidt mere end 20 sekunder hurtigere end Dyrbye.

Den mere uprøvede dansker har nydt OL-stemningen samt det at køre mod de bedste.

- Det er en super fed oplevelse, hele OL. Blandt andet åbningsceremonien, men også alt det, man ikke ser derhjemme.

- Det er også fedt at træne med de bedste og lære af dem. De viser bare, at de er så gode, siger Dyrbye.

Han stiller også op i slalom i Pyeongchang. Selv vurderer han, at han har bedre muligheder for et godt resultat i torsdagens slalomkonkurrence.

- Jeg har stadig min favoritdisciplin, og det skal nok blive godt. Nu har jeg smidt de værste nerver og skal bare give den fuld gas, og så bliver det endnu bedre, lyder det fra danskeren.