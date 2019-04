Dansk Flandern-håb: Selvtilliden er ikke den største

For et år siden bragede Mads Pedersen ind på den største scene i international cykelsport, da han blev nummer to i Flandern Rundt efter heroisk kørsel på de flamske brosten.

Men fra starten af denne sæson er det gået mere trægt for Pedersen og resten af Trek-holdet, som ikke har lavet de forventede resultater i forårsløbene.

Derfor håber rytterne, at det var et signal om bedre tider, da John Degenkolb i søndags blev nummer to i Gent-Wevelgem efter aggressiv kørsel af både Pedersen og Jasper Stuyven i den afsluttende fase.

- Det er fedt og spændende at være til start igen, efter at jeg blev nummer to sidste år. Vi skal til at vise noget nu, siger Mads Pedersen i en pressemeddelelse fra Trek forud for Flandern Rundt på søndag.

- Vi kørte et godt løb i søndags, og vi skal gøre det samme på søndag. Selvtilliden kunne være større, men jeg tror virkelig på, at vi kan lave noget stort, siger Mads Pedersen.

I sin tid på det amerikanske hold har han især haft et godt samarbejde med Jasper Stuyven.

Den 26-årige belgier har dog ikke rigtigt ramt femte gear i sæsonens første måneder, hvilket han selv er den første til at erkende.

- Gent-Wevelgem var en god oplevelse for mig og hele holdet efter vores dårlige præstationer tidligere. Det giver et boost før de kommende to store løb (Flandern Rundt og Paris-Roubaix, red.), siger Stuyven.

- Jeg mener selv, at jeg er i en position som underdog i øjeblikket. I de hidtidige løb har jeg ikke haft den samme følelse som sidste år. Det er ikke optimalt, men jeg tror, vi er stærke nok til at køre med de bedste, siger han.

Foruden Mads Pedersen er en stribe danske ryttere til start i søndagens løb, der er et af de største i cykelsæsonen.

Den foreløbige startliste tæller ni danskere, heriblandt Michael Valgren, Magnus Cort og Søren Kragh Andersen.