Dansk EM-skytte bliver motiveret af Montenegros vildskab

Montenegro skal slå Danmark, hvis holdet skal gøre sig håb om at komme i EM-semifinalen.

Umiddelbart lyder det måske ikke så ophidsende at skulle spille om at kvalificere sig til en kamp om femtepladsen.

Men bagspilleren Mette Tranborg slår fast, at de danske spillere ikke får problemer med at finde den rette tænding, når Danmark møder Montenegro i den sidste mellemrundekamp ved EM.

Ikke blot vil en sejr give holdet en slags oprejsning oven på tre klare nederlag i træk. Montenegro er også en modstander, der tænder en særlig gnist i danskerne.

Før de to holds møde ved VM sidste år beskyldte de montenegrinske spillere danskerne for at mangle respekt.

- Det er et hold, vi sindssygt gerne vi slå. De har nogle spillere og en bestemt attitude, der tænder noget i os og gør, at vi bare gerne vil vinde over dem, siger Mette Tranborg.

Sammen med sin klub, Odense Håndbold, har hun i efteråret spillet to gange i Champions League mod den montenegrinske storklub Buducnost, hvor 11 af Montenegros EM-spillere tjener deres løn.

- De har en typisk østeuropæisk attitude, og det virker, som om de vil dø for den kamp, de skal spille. Det er en stil, der virker for dem, konstaterer Mette Tranborg.

Mens Danmark højst kan håbe på at få en afskedskamp om femtepladsen på fredag, har Montenegro fortsat chance for at nå semifinalen.

Det kræver en sejr over Danmark, mens Frankrig skal tabe til Serbien senere onsdag.