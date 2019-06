Dansk EM-lejr: Serbiens motivation kan man ikke spå om

0-2 mod Østrig og 1-6 mod Tyskland.

Serbiens U21-EM har været en fiasko, og Serbien kan ikke længere spille sig videre i turneringen, selv om Danmark bliver besejret.

Holdet kan maksimalt nå tre point i gruppen, men det vil ikke kunne give adgang til en semifinale som bedste toer, så holdet har reelt set intet at spille for mod Danmark søndag.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at der venter danskerne en let opgave, advarer landstræner Niels Frederiksen.

- Mod sådan et hold, der er ude, kan det gå begge veje. De kan gå helt i kulkælderen, eller de kan pludselig sige "Nu skal det fandeme være løgn", siger Frederiksen.

- Det kan også være, at den serbiske træner vælger at lave mange udskiftninger og spille med nogle af de lidt yngre, der har en fremtid på holdet.

Med andre ord aner han ikke, hvad der rammer det danske hold søndag aften i Trieste til sidste gruppekamp.

Joakim Mæhle, helten med to mål mod Østrig, er enig, men han mener dog, at det må være til Danmarks fordel, at serberne ikke spiller for en plads i semifinalen.

- Jeg tror helt sikkert, det er godt for os, men vi skal ikke tage let på opgaven. Det er nogle aggressive serbere og ikke noget dårligt hold på nogen måde, siger han.

Serbiens, og velsagtens hele EM's, største stjerne er angriberen Luka Jovic, som før EM skiftede til Real Madrid fra Eintracht Frankfurt for omkring 450 millioner kroner.

I de to første kampe har han intet fået ud af det, men Danmark er stadig godt forberedt på ham, på trods usikkerheden om hvorvidt han faktisk spiller kampen.

- Han er en knaldhamrende dygtig spiller. Han har ikke rigtigt fået det til at fungere i de første kampe, men de har heller ikke haft bolden så meget, siger Niels Frederiksen.

- Vi er selvfølgelig forberedt på ham og har lavet noget ekstra analyse på ham. Så må vi se, om de vælger at spille med ham.

Danmark og Serbien tørner sammen søndag klokken 21.