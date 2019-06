Danny Rose om Liverpool-spillere: Drænende at spille med dem

Tottenhams forsvarsspiller Danny Rose kalder det "drænende" at spille med Liverpool-spillere på Englands landshold.

Liverpool slog Tottenham i finalen i Champions League 1. juni. Fem dage senere skulle de engelske landsholdsspillere spille Nations League.

Her var Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold og Jordan Henderson med fra Liverpool og Eric Dier, Harry Kane, Dele Alli og førnævnte Danny Rose med fra Tottenham.

- Man bliver mindet om hver dag, at man tabte, og det var en speciel oplevelse for mig.

- Det er en smule drænende at have tabt til dem i sidste weekend og så dele lejr med dem, siger Danny Rose om Liverpools spillere til det britiske medie BBC.

Danny Rose gør det klart, at det ikke var "drænende" at spille for landsholdet. Men han indrømmer, at det var hårdt efter en lang sæson for Tottenham, hvor Rose spillede 38 kampe i alle turneringer.

England tabte semifinalen i Nations League mod Holland 6. juni, men vandt bronzekampen mod Schweiz to dage efter.

Danny Rose skal ikke bekymre sig om flere landskampe lige foreløbig. England spiller næste landskamp mod Bulgarien i EM-kvalifikationen 8. september.