Danmarks yngste lærer fra holdkammeraterne ved Golden League

Kristina Jørgensen har i flere år været en stor profil på diverse U-landshold, men efter en god start på seniorkarrieren i Viborg HK er hun nu med i det fineste selskab i national håndboldsammenhæng.

Med sine blot 20 år er hun den yngste på det danske A-landshold, og det kan hun mærke.

- Selvfølgelig kan jeg mærke, at jeg er en af de yngste. Jeg er en af de nye og har ikke været med i så lang tid, men jeg tager det, som det kommer, og så prøver jeg bare, at gøre det så godt jeg kan, siger hun.

I disse dage spiller hun med landsholdet ved Golden League-stævnet, som spilles på hjemmebane, og turneringen bruger hun til at suge til sig med ny erfaring.

- Det er en kæmpe ære og mega fedt at spille på det her landshold. Det er virkelig nogle gode piger på holdet og nogle gode trænere, så det er nogle kæmpestore oplevelser, jeg får.

- Det er klart, at jeg hiver noget erfaring ud fra de andre spillere. Stine (Jørgensen, red.) er god til at holde lidt ro på det hele og sætte aftaler op, og det gør det nemmere for mig at spille med. Jeg kigger meget på, hvordan hun spiller, siger Kristina Jørgensen.

Golden League-stævnet bruges som træningsturnering op til EM, der spilles til december i Frankrig, og Kristina Jørgensen håber, at hun får mulighed for at komme med og spille sit første europamesterskab for A-landsholdet.

- Hvis jeg kommer med, så bliver det mega fedt. Men nu må vi se. Jeg tager en dag ad gangen, siger hun.

Kristina Jørgensen og Danmark spiller sin sidste kamp ved Golden League-stævnet søndag mod Norge.

Danmark vandt sin første kamp mod verdensmestrene fra Frankrig torsdag, men løb lørdag ind i et nederlag mod Polen på 21-23.

Norge fører turneringen med tre point, mens Danmark og Polen hver har to point, og Frankrig har et enkelt point.

Kampen mod Norge spilles i Horsens og fløjtes i gang klokken 17.