Danmarks sidste VM-aftryk afgør Ehlers' feriehumør

Uanset hvordan det går i Danmarks sidste kamp ved ishockey-VM, slutter danskerne på gruppens sjetteplads.

Alligevel er det vigtigt for landstræner Heinz Ehlers, at holdet tager en god oplevelse med sig ud af turneringen i den sidste kamp mod de slovakiske værter tirsdag eftermiddag.

Kampen begynder, blot 18 timer efter at danskerne forlod isen efter kampen mod Canada.

- Det er træls at gå på ferie med de nederlag på 1-7 og 0-5, siger Ehlers og henviser til de to seneste kampe mod henholdsvis USA og Canada.

- Selv om jeg synes, at jeg altid er rimelig realistisk, er det også for mig træls at gå på ferie på den måde. Så jeg tror nok, at vi skal mobilisere kræfterne og være mere kampklar, siger han.

Heller ikke Slovakiet kan rykke op eller ned i tabellen, så for begge hold er der tale om en kamp, hvor der ikke er andet end æren på spil.

Slovakkerne vil dog formentlig gøre alt for at slutte ordentligt af foran eget publikum. I de første seks kampe har de haft enorm opbakning og flere end 7000 tilskuere i ryggen.

- Det har de sikkert også, selv om kampen ikke betyder noget som helst. Og i de kampe, jeg har set, har de haft dommerne klart på deres side, siger Heinz Ehlers med et tydeligt tryk på "klart".

- Det kan også blive svært for os i den kamp. Vi skal ikke være naive. Men det er trods alt ikke et hold på Canadas niveau, lyder det fra den danske landstræner.

Netop Canada gav det danske hold en lussing på 5-0 mandag aften. Danmark blev blæst omkuld i kampens indledning, men fik mere styr på de prominente modstandere, som tiden gik.

- Vi gjorde det lidt for enkelt for dem i første periode. I de sidste to perioder havde både vi og canadierne i tankerne, at kampen var ovre. Men der kan vi trods alt godkende indsatsen.

- Vi var oppe imod 22 NHL-spillere. Der skal jo også være forskel, siger Heinz Ehlers.

Kampen mellem Slovakiet og Danmark begynder klokken 16.15.