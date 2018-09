Danmarks kaptajn har selv trænet sig i VM-form

At Jakob Fuglsang skulle være Danmarks kaptajn ved VM i Østrig, har ligget fast stort set siden den bjergrige rute blev offentliggjort.

Hvordan den 33-årige Astana-rytters kampform er til lejligheden, er til gengæld et langt mere åbent spørgsmål.

Fuglsang har nemlig holdt lav løbsprofil, siden han stod i Paris og så tilbage på et Tour de France, der havde været en skuffelse.

Planen om at varme op til VM ved at køre Vuelta a España blev droppet. I stedet for endnu en udmarvende Grand Tour med masser af bjerge har han kørt to endagsløb i Canada og et lille etapeløb i Norge.

Seks løbsdage på to måneder.

- Det kan vise sig at være den rigtige forberedelse. Jeg er måske lidt mere frisk end nogle af dem, der har kørt Vueltaen. Det kan gøre, at jeg har lidt ekstra at skyde med. Hvis ikke i benene så i hvert fald i hovedet, siger han.

Resten af tiden har han primært brugt hjemme i Monaco, hvor han har haft selskab af sin soigneur og trænet bag en scooter.

I VM-løbet får han støtte fra hele syv landsmænd, fordi dansk cykling har leveret så gode resultater i år, at Danmark er en af ti nationer, der må stille med de maksimale otte ryttere.

Spørgsmålet er dog, hvor stor effekt det får på en rute, som den der venter i Østrig.

- Vi er godt nok fuldt hold, men vi er ikke den store klatrenation. Der vil være nogen, der falder af.

- Michael Valgren er dog godt kørende, og han vil være en dark horse og en joker, vi kan spille ud. Ellers er det især Jesper Hansen og Niklas Eg, som vi regner med kan sidde fremme langt hen ad vejen, siger Fuglsang.

Blandt hans VM-favoritter finder man navne som Alejandro Valverde, Primoz Roglic og det meste af det meget stærke hollandske mandskab.

Men Fuglsang vil heller ikke afskrive de seneste tre års verdensmester, Peter Sagan, selv om der vel nok burde være for mange højdemeter til, at slovakken kan blande sig i kampen om sejren.

- Han er en stærk outsider. Hvis ikke løbet bliver kørt hårdt nok, skal man ikke afvise, at han kan få sig slæbt med op over den sidste stigning, siger Fuglsang.