Danmarks VM-modstander Australien hyrer hollandsk træner

Den hollandske træner Bert van Marwijk skal stå i spidsen for Australiens fodboldlandshold, der til sommer støder sammen med Danmark til VM i Rusland.

Det skriver australske medier, heriblandt Sydney Morning Herald og The Independent.

- Det her er et godt resultat for australsk fodbold. I Bert van Marwijk har vi fået en landstræner, der kan opnå store ting med holdet, siger formand for Det Australske Fodboldforbund, FFA, på et pressemøde.

Træneren har indtil for nylig stået i spidsen for Saudi-Arabien, der også deltager ved VM.

Hollænderen fik Saudi-Arabien kvalificeret til slutrunden, inden han sagde op i september. Træneren formåede ikke at blive enig med landet om en ny kontrakt.

Der har i månedsvis været usikkerhed om, hvem der skulle stå i spidsen for Australiens herrelandshold, efter at træner Ange Postecoglou sagde op sidste år.

Opsigelsen faldt, efter at Australien havde kvalificeret sig til VM efter playoff mod Honduras.

Der var længe snak om, at tyske Jürgen Klinsmann var i spil til jobbet. Men australierne har nu valgt en hollænder i stedet.

Australien er i VM-pulje med Danmark, Frankrig og Peru. Kampen mod Danmark bliver spillet 21. juni i den russiske by Samara.