Danmark vil holde alle spillere i sving ved VM

Samtlige af de danske spillere har været i aktion ved VM i herrehåndbold i Danmarks to første kampe, og samtlige markspillere er kommet på måltavlen.

Det er vigtigt til de kommende kampe, siger Rasmus Lauge, der især mener, at den gode start, som Danmark har fået på begge sine to første VM-kampe, har gjort det muligt at få alle mand i sving.

- Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget, at alle ligesom er kommet ind og har set gulvet og mærket stemningen og bolden. Det kan hjælpe os rigtig meget, siger Lauge.

Han måtte selv overlade pladsen på banen til sine holdkammerater i anden halvleg i 36-22-sejren over Tunesien, efter han havde scoret syv mål i første halvleg.

På den danske bænk var tændingen høj i kampen mod Tunesien, og selv da Danmark bragte sig foran med 14-2, blev der ihærdigt coachet og råbt af dommerne fra landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Der er en ærgerrighed uden lige, som han har automatisk, og som han lader smitte af på os.

- Han vil have, at alle kommer ind og får en god oplevelse - selv når scoren er plus mange mål. Det er derfor, at Nikolaj står og råber, siger Lauge.

Han mener, at Danmark skal følge samme opskrift mandag i VM-kampen mod Saudi-Arabien, som også på papiret er en overkommelig mundfuld for det danske hold.

- Vi har set mange overraskelser allerede i denne her turnering. Vi vil ikke give dem en lillefinger, og vi vil forsøge at komme ind og sætte os på tingene fra starten igen.

- Det er vores mål i de kommende kampe. Og så skal vi bare ride videre på den bølge, vi er startet på. Og så venter der selvfølgelig nogle andre opgaver senere, siger Lauge.

Danmark har maksimumpoint efter de to første kampe og fører gruppe C på en bedre målscorer end Norge, som ligesom Danmark har fire point.