Danmark tager mountainbikestjerne med til landevejs-VM

Lørdag kørte Annika Langvad en sølvmedalje hjem ved VM i mountainbike. Nu kan hun konstatere, at endnu en VM-oplevelse venter lige om hjørnet.

Den 34-årige mountainbikestjerne er nemlig lidt overraskende en del af det danske hold til VM i landevejscykling, som landstræner Catherine Marsel har udtaget.

Også en anden mountainbiker, unge Caroline Bohé, er med i truppen til løbet, der foregår på en bjergrig rute i Innsbruck i Østrig.

Det danske hold er bygget op om Cecilie Uttrup Ludwig, der bliver kaptajn og kommer til at bære de danske forhåbninger om en topplacering.

- Vi har et rigtig godt kort at spille i Cecilie Uttrup, der har haft VM i bevidstheden hele året.

- Ruten kan næsten ikke passe hende bedre, og med fjerdepladsen La course by Le Tour de France viste hun, at hun kan køre lige op med de bedste ryttere i verden som (Annemiek) van Vleuten, (Anna) van der Breggen og (Ashleigh) Moolman, siger Catherine Marsal i en pressemeddelelse.

Ud over Cecilie Uttrup Ludwig, Annika Langvad og Caroline Bohé består det danske hold af Pernille Mathiesen, Amalie Dideriksen og Emma Norsgaard Jørgensen.

Kvindernes VM-løb bliver kørt 29. september.