Danmark tager favoritrolle på sig mod Østrig

De danske U21-spillere mener, at de har et stærkere hold end Østrig, men det skal føres fra papiret til banen.

Kun en sejr kan bruges til noget for det danske U21-landshold i torsdagens kamp mod Østrig ved EM.

Men skal man tro de danske spillere, så har Danmark også spiller for spiller et stærkere hold end modstanderen.

- Det synes jeg egentlig, vi har, siger forsvarsspilleren Asger Sørensen, som er på kontrakt i østrigske RB Salzburg og har et stort kendskab til modstanderen torsdag.

- Vi har mange spillere på store adresser, så hvis man tager det spiller for spiller, har vi måske et lille plus i forhold til Østrig. Men de har også et par store profiler, som spiller i Bundesligaen, siger han.

Samme holdning deler midtbanestyrmanden Philip Billing, som holder til i Premier League-klubben Huddersfield.

Spørgsmål: Er I på papiret stærkere end Østrig?

- Ja, det synes jeg. Vi har et på papiret stærkt hold, men vi har også på banen bevist, at vi kan præstere, lyder det fra Billing, som dog ikke skeler meget til papiret inden kampen.

- Det er selvfølgelig nemt at sige det ud fra papiret, men hvis man ikke kan få det til at virke inde på banen, så er det lidt lige meget.

For godt et år siden slog Danmark netop Østrig med hele 5-0 i en testkamp. Men det var et østrigsk hold, hvor der er skiftet meget ud siden.

Med kampen mod Tyskland mandag har Danmark siden august 2017, hvor kvalifikationen til U21-EM blev indledt, mødt 8 af de 11 nationer, som foruden Danmark er med ved EM i Italien.

Med blot tre sejre i de ni kampe samt fem nederlag (Danmark har mødt Polen to gange, red.), hvoraf alle sejre er i testkampe, mangler Danmark fortsat at bevise sit værd mod de helt tunge drenge i Europa.

- Holdene i kvalifikationen var nok svagere, end dem vi møder nu, og det er nu, at vi skal gå ind og vise, at vi også kan gøre det mod de store nationer siger Philip Billing.

- Der var perioder mod Tyskland, hvor vi gjorde det, men der var også perioder, hvor vi ikke gjorde det.

Kampen mod Østrig har kickoff klokken 18.30 på Stadio Friuli i Udine.