Danmark stiller med sprinter i højdespring efter afbud

Søndag står blandt andet i atletikkens tegn ved European Games, hvor et helt nyt format ser dagens lys på Dinamo Stadium i Minsk. Formatet dna (Dynamic New Atletics) bliver således testet for første gang.

Der er tale om en holdkonkurrence med syv individuelle idrætter og to stafetter, hvoraf atleterne på den sidste bliver sendt tidsforskudt afsted, alt efter hvor mange point de har scoret hidtil i konkurrencerne.

Det danske atletikhold har været hårdt ramt af skader og andre afbud i dagene op til European Games, og det har blandt andet bragt holdet i en speciel situation, hvor en sprinter må tage tjansen som højdespringer.

Simon Hansen, der normalt løber 100 og 200 meter, bliver kastet i aktion i en uvant disciplin.

Reglerne er sådan skruet sammen, at hvert forbund skal udtage en trup samt en række reserver, men der er ikke reserver nok til, at der er garderinger i alle discipliner.

Dansk Atletik Forbund udtog højdespringeren Jonas Kløjgaard, men prioriterede ikke en reserve i disciplinen, og skæbnen ville, at Kløjgaard torsdag måtte melde afbud af private årsager.

Da det er en holdkonkurrence, og Danmark skal stille til start i alle discipliner, tager Simon Hansen en for holdet så at sige.

Alle har kun et spring i hver konkurrence, så Simon Hansens chance for at undgå sidstepladsen ligger i, at han vælger en lav højde og klarer den, mens andre kikser deres forsøg.

- Simon har ingen som helst forventninger til at kunne kæmpe med, men tager det som en indsats for holdet i en meget uvant disciplin.

- På papiret har Simon ingen chancer for at slå nogen med mindre de kikser, vurderer landstræner Mikkel Larsen.

Selv tager Simon Hansen den specielle situation som en oplevelse. Som reserve er han mest af alt glad for at få chancen ved European Games.

- Jeg slutter formentlig i bunden, men de point holdet får - uanset min placering - er for vigtige til at lade passere.

- Jeg er den type atlet, der sætter holdet i første række, og det er vigtigt for mig at repræsentere mit land, skriver han i et opslag på Instagram.

Ud over herrernes højdespring er kvindernes længdespring (Janne Nielsen) og spydkast (Marie Vestergaard) også med i holdkampen.

Frederik Schou-Nielsen og Mathilde U. Kramer løber 100 meter, mens Andreas Martinsen og Mette Graversgaard deltager i hækkeløb.

Holdet i 4x400 meter mixed udgøres af Gustav Nielsen, Zarah Buckwald, Emma Bomme og Nicolai Hartling.

Sara Slott Petersen er udtaget til European Games for at være med i denne disciplin, men på grund af en privat begivenhed rejser hun senere til Minsk og deltager først på anden konkurrencedag.

I den afsluttende jagt (The Hunt) stiller Danmark søndag med Kristian Uldbjerg Hansen (800 m), Helene Holm Gottlieb (600 m), Benjamin Lobo Vedel (400 m) og Astrid Glenner-Frandsen (200 m).

Danmark er en del af den fjerde kvalifikationsrunde, der begynder søndag klokken 19 dansk tid. Modstanderne er Tyrkiet, Spanien, Ukraine, Bulgarien og Portugal.

De to bedste avancerer til semifinalerne, mens de fire øvrige skal ud i opsamlingsheat på tirsdag.