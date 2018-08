Danmark springer ind i top-10 på Fifa-rangliste efter VM

Det danske fodboldlandshold nåede frem til ottendedelsfinalen ved VM, der blev spillet i juni og juli i Rusland.

Resultaterne fra VM kan aflæses på den nyeste udgave af verdensranglisten, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har offentliggjort torsdag.

Her tager Danmark et spring frem på tre pladser og ligger nummer ni. Danmark deler placeringen med stormagten Spanien.

Lige under som nummer 11 ligger Argentina, der er faldet seks pladser på ranglisten.

Listen toppes af Frankrigs VM-guldvindere, der lå nummer syv på den seneste rangliste fra 7. juni.

Belgiens VM-bronzevindere er rykket fra tredjepladsen til andenpladsen og har byttet plads med Brasilien, der nu er nummer tre.

Belgien vandt 2-1 over netop Brasilien i kvartfinalen ved VM.

Kroatiens VM-sølvvindere har taget et stort spring fra en 20.-plads til en fjerdeplads efter succesen i Rusland.

Det var netop Kroatien, der sendte Danmark ud af VM efter straffesparkskonkurrence.

Efter Kroatien følger Uruguay, England, Portugal og Schweiz, hvorefter Danmark og Spanien fuldender top-10.

Sverige, der nåede frem til kvartfinalen ved VM, tager et spring frem på 11 pladser til en 13.-plads.

Det kom til at koste Tyskland dyrt på ranglisten, at landet røg ud allerede efter gruppespillet ved VM.

Verdensmestrene fra 2014 tager et styrtdyk fra førstepladsen til en placering som nummer 15 på ranglisten.

Ruslands VM-værter kan glæde sig over et stort spring på 21 pladser, efter at landet overraskende nåede frem til kvartfinalen.

Rusland er nu nummer 49.

Fifa har ændret sit ranglistesystem, hvilket - sammen med resultaterne fra VM - har haft betydning for de for nogle landes vedkommende ret store forskydninger.