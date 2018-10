Danmark skal jagte EM-medaljer efter svingende Golden League

Om to måneder går det løs til EM, hvor de danske håndboldkvinder i den indledende runde skal op mod Sverige, Polen og Serbien.

Det netop overståede Golden League-stævne skulle give landstræner Klavs Bruun Jørgensen et indtryk af formen på det danske hold, men også give danskerne et billede af, hvad de kan tillade sig at forvente af landsholdet ved det kommende EM.

Men det kan være svært at få et klart billede af, hvor det danske hold står efter de tre kampe i Golden League, som endte med en sejr, to nederlag og en samlet tredjeplads.

Efter en noget nær perfekt indsats mod verdensmestrene fra Frankrig, som blev slået med 24-21, svigtede koncentrationen i turneringens anden kamp mod Polen.

Her tabte danskerne med 21-23 til et hold, som de ifølge landstræneren til enhver tid burde kunne slå, og søndag blev det trods en okay indsats til endnu et nederlag mod de forsvarende europamestre fra Norge på 20-25.

Men på trods af de svingende præstationer mener Klavs Bruun Jørgensen, at det er et stærkt hold, der snart sætter kursen mod EM i Frankrig.

- Vi er ikke ret langt fra Norge, hvis vi overhovedet er fra dem. På en god dag slår vi Norge, det er jeg ikke i tvivl om.

- Men vi ved også godt, at det bliver hårdt, og vi skal møde mange andre, som er nogenlunde på højde med Norge, men jeg tror da på det.

- Der er en otte-ni hold, der godt kan blive europamestre. Norge har et højt bundniveau, og det er nok der, vi andre hænger lidt efter. Men Norge er ikke 40 gange bedre end os, som medaljerne måske viser. Så jeg synes ikke, at vi er langt fra, siger landstræneren.

Han vil dog ikke sætte medaljerne om halsen på danskerne på forhånd.

- Det giver for mig ingen mening, at vi begynder at snakke om medaljer. Vi bliver nødt til at give os selv den ydmyghed, at der er mange andre om buddet.

- Medaljen kommer med handling, og det skal vi føre ud i livet, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Norge har vundet seks ud af de seneste syv EM-slutrunder. Trods det tror den danske målmand Sandra Toft Galsgaard på danskernes chancer ved det kommende EM.

- Fornemmelsen er god. Vi er på rette vej. Vi slog Frankrig, og vi er tættere på Norge, end vi har været før.

- Jeg synes, at vi har et hold, der rigtig gerne vil til Paris (til finalen, red.), siger hun.

Danmark tager hul på EM 30. november, hvor Sverige venter i den første kamp i gruppespillet.