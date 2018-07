11 atleter skal forsvare de danske farver ved det forestående EM i atletik, der begynder på mandag i Berlin.

Dermed er antallet af udtagne danske atleter færre end ved de seneste europamesterskaber i henholdsvis 2016 og 2014.

Det ærgrer elitechefen i Dansk Atletik Forbund, Bo Overgaard.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg gerne ville haft et større hold med til EM. Når det er sagt, så stiller vi trods alt med nogle atleter, som har forberedt sig optimalt til Berlin, og jeg tror på flere rigtig gode præstationer, siger han i en pressemeddelelse.

Blandt de udtagne er Danmarks aktuelt største atletikstjerne, hækkeløberen Sara Slott Petersen, men hendes deltagelse er ikke endegyldigt sikret på grund af en skade.

Den forsvarende europamester i 400 meter hækkeløb skal testes i indeværende uge, siger Bo Overgaard.

- Hun har her i weekenden løbet fint i almindelige flade sko, men for ikke at risikere noget valgte hun at vente lidt endnu med testen i pigsko, siger elitechefen.

Danmarks EM-hold ser ud som følger:

* Andreas Bube (800 meter).

* Ole Hesselbjerg (3000 meter forhindringsløb).

* Abdi Ulad (maraton).

* Jonas Kløjgård (højdespring).

* Sara Slott Petersen (400 meter hækkeløb).

* Anna Emilie Møller (3000 meter forhindringsløb).

* Louise Østergård, Ida Karstoft, Mette Graversgaard, Mathilde U. Kramer og Astrid Glenner-Frandsen (4 x 100 meter).

Kilde: Dansk Atletik Forbund.