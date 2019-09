Danmark er klar til bud på værtskab for VM i banecykling

Et dansk værtskab for VM i banecykling i 2024 er kommet tættere på, efter at København har sat millioner af.

Et flertal i Økonomiudvalget i Københavns Kommune har bevilget to millioner kroner til Danmarks Cykle Union (DCU), der dermed er i stand til at byde på værtskabet for VM i banecykling i 2024.

Det skriver TV 2 Lorry.

Med de to millioner fra Københavns Kommune har DCU nu sikret sig de i alt 9,4 millioner kroner, der skal bruges på at afholde VM på de skrå brædder i Ballerup om fem år.

TV 2 Lorry kunne i fredags fortælle, at det tilmed er DCU's klare formodning, at Den Internationale Cykelunion (UCI) vil godkende en fuldt finansieret ansøgning og tildele værtskabet til den danske nationalarena for banecykling for tredje gang siden årtusindskiftet.

Det er dog ikke alle politikerne i Københavns Kommune, der mener, at den økonomiske indsprøjtning er en god idé.

Venstre, SF og Radikale Venstre undlod at stemme. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) er imod beslutningen, da hun ikke mener, at investeringen kommer københavnerne til gode.

Da Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune behandlede sagen den 22. august, anbefalede et enigt udvalg i et høringssvar sendt til Økonomiudvalget, at der skulle udmøntes 500.000 kroner til DCU til VM i banecykling.

Socialborgmester Mia Nyegaard (RV) undlod også at stemme. Hun mener, at 500.000 ville have været et passende beløb, selv om DCU ikke ville kunne byde med den bevilling.

- To millioner kroner er mange penge til et projekt i 2024, der ikke kommer københavnerne mere til gode. Især når man ser på den økonomiske situation på mit område. Jeg har svært ved som socialborgmester at stemme for med de udfordringer, vi har, siger Mia Nyegaard til TV 2 Lorry.

Tirsdagens bevilling skal endeligt godkendes ved de kommende budgetforhandlinger.

En stribe danske baneryttere har gennem en årrække markeret sig som en del af den internationale elite og skaffet medaljer ved store mesterskaber som VM og OL.

Danmark var også vært for bane-VM i 2002 og 2010. Begge gange blev begivenheden afholdt i Ballerup.