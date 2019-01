Danmark er klar til VM-semifinalen: Frankrig venter i Hamburg

Herning: Danskerne er klar til fredagens semifinale mod Frankrigs verdensmestre i Hamburg efter en sejr på 30-26 over Sverige efter 13-13 ved pausen.

Det blev en kendsgerning efter en gyserkamp mellem Danmark og Sverige i Herning.

Svenskerne er nogle af de værste, danskerne kan møde i den slags kampe. De slog os i semifinalen ved EM i Kroatien sidste år, og de voldte os store problemer, da de var foran 9-7 og 12-9 i første halvleg, men inden pausen havde danskerne skabt balance i stillingen ved 13-13.

Danskernes største problem var, at storskytten Mikkel Hansen havde alt for mange afbrændere i første halvleg. Han misbrugte igen et straffekast, og denne danske svaghed er dukket op igen efter at Anders Eggert er blevet vraget til truppen.

Mikkel Hansen startede ude i anden halvleg og Nikolaj Markussen fik chancen.

Det var fortsat en koncentreret indsats fra begge hold, men da Danmarks bedste markspiller Magnus Landin bragte danskerne foran 21-18, begyndte det at ligne noget for danskerne, der trods alt kunne tåle at tabe med fire mål.

Svenskerne bad om timeout, da de var bagud 23-20. Med et kvarter lignede det en håbløs opgave for svenskerne at hente seks-syv mål, men svenskerne gav ikke op.

Mikkel Hansen brændte straffekast igen ved 23-20, og så skældte Nikolaj Jacobsen ud. Det var for sløset. Men det bedste svar gav Mikkel Hansen ved at score på hopskud.

Svenskerne forsøgte sig med to forsvars-angrebs-udskiftninger, og Morten Olsen kom på banen for at sætte skub i angrebsspillet.

Anders Zachariassen sled og slæbte på stregen og scorede målet til 27-23 med ni minutter igen.

De danske fløje var usædvanligt sikre i duellerne med Andreas Palicka. Både Magnus Landin og Lasse Svan skød med skarpt.

Morten Olsen fik også bevist sin skudstyrke, da han tordnede bolden forbi den svenske målmand Mikael Appelgren til 29-24.

Danmark endte med samme cifre som mod Norge, 30-26.

Danmark møder Frankrig på fredag i Hamburg, mens Norge møder Tyskland.

Danmark-Sverige 30-26 (13-13)

Mål for Danmark: Mikkel Hansen 6, Magnus Landin 5, Rasmus Lauge 4, Lasse Svan 4, Nikolaj Øris 3, Anders Zachariassen 2, Henrik Toft 2, Nikolaj Markussen 2, Mads Mensah 1, Morten Olsen 1.