Det danske håndboldlandshold er nu kun én sejr fra at vinde Danmarks første VM-guld i herrehåndbold nogensinde.

Med en imponerende præstation i Barclaycard Arena i Hamburg blev Frankrig besejret med 38-30, og nu venter en finale foran eget publikum i Boxen på søndag.

Mikkel Hansen scorede 12 mål og var den store oplevelse, men han spillede også på et hold uden svage punkter på en dansk festdag i den nordtyske storby.

Sejren blev grundlagt på en fremragende første halvleg, hvor næsten alt lykkedes i offensiven, og hvor Danmark scorede hele 21 gange mod det ellers stærke franske forsvar.

Mikkel Hansen havde hænder og hjerne med i det meste. Han var selv lynende farlig og strøede om sig med smarte afleveringer til holdkammeraterne.

Den solide pauseføring på 21-15 kom i stand, selv om Niklas Landin kun blev noteret for to redninger, inden han mod slutningen blev erstattet af Jannick Green.

Franskmændene forsøgte at spille syv mod seks, men smed for mange bolde væk, og Danmark scorede fire gange i tomt mål, mens det danskvenlige publikum i Hamburg brølede af begejstring.

Landstræner Nikolaj Jacobsen ramte rigtigt ved at starte med stregspilleren Anders Zachariassen, der voldte det franske forsvar problemer.

Også indskiftningen af Morten Olsen mod første halvlegs slutning blev en regulær fuldtræffer. Olsen var cool som i OL-dagene, bandt spillet sammen med stor omtanke og afsluttede smart fra mellemdistancen.

De franske spillere virkede rådvilde, men kom tilbage på banen, mere end seks minutter før pausen var slut for at varme op til et stormløb i de sidste 30 minutter.

Tilbagevendte Nikola Karabatic kom på banen fra anden halvlegs start, men stjernespilleren fik en sløj start med en udvisning i det allerførste danske angreb.

Uanset hvilke værktøjer landstræner Didier Dinart forsøgte sig med, fandt han aldrig modtrækket mod Mikkel Hansen, der gjorde hvad der passede ham i en af sine allerbedste landskampe.

På tribunen i Hamburg stod den mangeårige franske landsholdsmålmand Thierry Omeyer og så betuttet ud, mens boldene fløj om ørerne på hans afløsere, Vincent Gérard og Cyril Dumoulin.

Duoen havde én redning tilsammen før pausen, og heller ikke i de sidste 30 minutter havde de danske skytter problemer med at sætte boldene i mål.

Den danske føring nåede op på ti mål midt i anden halvleg, inden det begyndte at knibe lidt med koncentrationen i slutfasen.

Der var dog masser af mål at tære på, og da tiden løb ud, og det karakteristiske afslutningstrut drønede ud af højttalerne, kunne jublen bryde løs efter en af de bedste præstationer i Nikolaj Jacobsens regeringstid.

Nu skal de danske spillere hurtigt tilbage til hovedkvarteret i Herning for at restituere og forberede sig på søndagens finale mod enten Norge eller Tyskland.