Daniel Wass: Jeg fortjener plads i dansk VM-trup

Celta Vigo-spilleren har ikke været på landsholdet i et år. Men han mener, at han hører til ved VM i Rusland.

Midtbanespilleren Daniel Wass håber på en plads i den danske VM-trup, selv om han ikke har været på landsholdet i mere end et år.

Celta Vigo-spilleren mener, at landstræner Åge Hareide bør skele til, at Wass spiller i den stærke spanske liga, når nordmanden om kort tid udtager sin trup på 23 spillere.

- Man kan sige, at det ikke er op til mig at vælge mig.

- Det er op til mig at gøre mig fortjent til det. Det ved jeg udmærket godt, siger Daniel Wass til BT.

- Men når det er sagt, synes jeg også, man skal kigge på, at jeg konkurrerer i verdens bedste række mod de allerbedste spillere overhovedet, og jeg formår i al ydmyghed at gøre mig positivt bemærket i mange af kampene. Det kan alle se.

- Så jeg føler, at jeg fortjener en udtagelse, og jeg synes, at jeg hører til ved VM. Jeg ved, at jeg kan gøre en forskel for Danmark, siger han.

28-årige Daniel Wass, der senest var i aktion for landsholdet i efteråret 2016, har i denne sæson scoret fire gange og leveret otte målgivende afleveringer for Celta Vigo i Spanien.

For tre uger siden havde han besøg af assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson i forbindelse med en ligakamp mod FC Barcelona.

Wass fortæller til BT, at han ikke har nogen fornemmelse af, hvor store hans chancer er for at komme med til VM.

VM i Rusland begynder 14. juni og slutter 15. juli.