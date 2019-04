Damgaard slukkede for dansk VM-fest: Det gjorde for ondt

Det var et hårdt slag for Michael Damgaard, at han ikke blev udtaget til VM-holdet i januar.

Millioner af danskere fulgte med, da det danske håndboldlandshold ryddede al modstand af vejen ved VM på hjemmebane.

Men en af dem, der har været tættest på holdet, forsøgte at bruge tiden på alt andet end håndbold-VM. Han kunne ganske enkelt ikke holde ud at se kampene i tv, fordi han ikke selv var med.

- Jeg så ikke ret meget af det. Jeg ville så vidt muligt have afstand fra det, siger bagspilleren Michael Damgaard, der efter fem slutrunder i træk blev vraget til VM-truppen.

Han er tilbage på landsholdet til den kommende uges EM-kvalifikationskampe mod Montenegro, som bliver Damgaards første landskampe i næsten 15 måneder.

Han lægger ikke skjul på, at det var et hårdt slag at blive frasorteret til det VM, som holdet havde arbejdet frem imod i flere år.

- Jeg undte kun drengene det allerbedste. Men samtidig vidste jeg, at jeg havde haft en chance for at være med. Det gjorde ondt, for jeg havde da drømt om at spille det VM på hjemmebane.

- Jeg tror, at der er mange, der kan sætte sig ind i min situation, siger Damgaard.

I stedet for at være del af håndboldfesten brugte den 29-årige Magdeburg-spiller januar på fysisk træning og rollen som familiefar.

- Det positive var, at jeg fik tilbragt en masse tid sammen med min datter og fik bygget på fysisk. Det er med til at gøre, at jeg i dag har en rigtig god følelse i kroppen, siger Michael Damgaard.

På lørdag får han formentlig en lille idé om, hvad landsholdskammeraterne oplevede under VM, når han træder ind i en fyldt Royal Arena i København til hjemmekampen mod Montenegro.

- Det bliver i hvert fald en oplevelse. Publikum skal jo hylde drengene for VM, så det bliver en fed hjemmekamp, siger Michael Damgaard.

Bagspilleren med det hurtige aftræk viste storform i weekenden, da han sammen med Magdeburg var til Final 4 i den tyske pokalturnering.

I lørdagens semifinale hamrede han således hele 16 mål ind i holdets 30-29-sejr over Hannover.