Damernes bronzekampe går forud: KIF Kolding og TM Tønder skal spille sene nedrykningskampe

KOLDING-TØNDER: Når KIF Kolding og TM Tønder skal kæmpe om en billet til næste sæsons håndboldliga, bliver det en sen aftenforestilling.

Kamp to og en eventuel kamp tre bliver spillet henholdsvis tirsdag den 14. maj klokken 20.45 i TM Tønder samt fredag den 17. maj klokken 21.00 i Kolding.

Det er TV2 Sport, der sender kampene i tv, og de sene spilletidspunkter skyldes, at der forinden spilles bronzekampe hos kvinderne. Derfor skal de to herrehold spille sent - alternativet havde været ikke at vise opgørene i tv.

Første playoffkamp mellem KIF og TMT spilles på fredag i Koldinghallen. Den kamp spilles klokken 18.30 uden tv-dækning. JydskeVestkysten vil naturligvis følge kampene mellem de to hold fra dækningsområdet tæt.