Dalsgaard: Man skulle have spillet på uvante målhelte

Da Danmarks fodboldlandshold tirsdag aften leverede et mindeværdigt comeback i Schweiz ved at vende 0-3 til 3-3, var det med Mathias "Zanka" Jørgensen, Christian Gytkjær og Henrik Dalsgaard som målscorere i slutminutterne.

Inden kampen stod de tre spillere blot noteret for et landsholdsmål tilsammen, og ifølge Henrik Dalsgaard havde det været en god forretning at sætte penge på, at de hver især ville score tirsdag.

- Hvis folk inden kampen havde spillet på, at "Zanka", Gytkjær og jeg ville score, så havde de været millionærer, siger en grinende Henrik Dalsgaard.

I de seneste to år har det oftest været Christian Eriksen, der bliver noteret for Danmarks mål. Den danske stjerne er glad for, at hans normalt mindre målfarlige holdkammerater viste større skarphed, end han selv gjorde, i Basel.

- Det var dejligt, at der var andre, der også ville score. Der var to, der lavede deres første landsholdsmål, og Zanka lavede sit andet, så det var dejligt, at der er andre, der byder ind.

- Jeg ville selv gerne have scoret på min flugter (i anden halvleg, red.), siger Christian Eriksen.

Det var Henrik Dalsgaards mål i tillægstiden, der sikrede det ene point. Han sprang højest i feltet og sendte bolden ind i et tomt mål bag målmand Yann Sommer.

På trods af en rolle som uvant målscorer og helt i en medrivende landskamp, taler Henrik Dalsgaard i et roligt toneleje og har travlt med at rose sine holdkammerater.

- Jeg er nok bare meget beskeden. Det var en holdpræstation, og vi blev ved med at kæmpe alle sammen, selv om det så utrolig sort ud.

- Jeg er pisseglad for, at det lige var mig, der headede bolden i mål, men det kunne have været hvem som helst, siger Henrik Dalsgaard.

Det var på vilje og intuition, at højrebacken sikrede sig en slags matchvinderrolle med sin udligning på hovedstød.

- Lige i øjeblikket nåede jeg ikke at tænke så meget. Der hang en bold og svævede i luften, og da jeg ser den gå ind over stregen, så tænkte jeg, at nu har vi fandeme fået point med fra Schweiz.

- Hvem havde troet det? Og hvordan i alverden gjorde vi det lige efter den præstation? Det var mega fedt, siger Dalsgaard.