Dårlig forberedelse får Hareide til at satse på tryghed

Landsholdskonflikten kostede forberedelsestid for Åge Hareide, som ville have eksperimenteret mod Slovakiet.

Fodboldlandsholdets forberedelser til søndagens Nations League-kamp mod Wales har været alt andet end optimale.

Holdet skulle have trænet sammen siden mandag og spillet en testkamp onsdag, men på grund af konflikten om en ny landsholdsaftale er Åge Hareides tid med spillerne skåret ned til to træninger.

Vilkårene kommer til at få betydning for holdsammensætningen og for taktikken i søndagens kamp, hvor der ikke er tid til eksperimenter.

- Jeg ville gerne have prøvet nye spillere mod Slovakiet. Nu må vi bruge dem, som vi kender og er trygge ved.

- Det er dog en fordel, at vi har så stor kontinuitet i truppen, og vi kun har to nye mand i form af Christian Nørgaard og Anders Christiansen, siger Åge Hareide.

19 ud af truppens 23 spillere var med til VM. Dertil kommer Nicolai Boilesen og Mike Jensen, som tidligere har været udtaget under Åge Hareide, mens Nørgaard og Christiansen altså har begrænset landsholdserfaring.

Midtbanespilleren Lasse Schöne ser det ligeledes som en stor fordel, at spillerne internt har et godt kendskab til hinanden trods begrænset tid på træningsbanen.

- Det vil være synd at kalde det for optimal forberedelse, når vi kun har to træninger, men vi kender hinanden godt på holdet, og det er en stor fordel i den her situation.

- Hvis vi kan gøre mange af de ting, som vi har arbejdet med i to år, så er jeg sikker på, at vi nok skal få et godt resultat mod Wales, siger Schöne.

Siden VM er William Kvist og Michael Krohn-Dehli gået på landsholdspension. Fra VM-truppen må Åge Hareide også undvære de skadede angribere Nicolai Jørgensen og Kasper Dolberg.

Det efterlader Andreas Cornelius som den eneste naturlige boksangriber i den aktuelle trup, da spillere som Pione Sisto, Viktor Fischer, Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen primært benyttes på kanten på landsholdet.

Hareide skal have fundet en angriber, der er kynisk foran mål.

- Alle skriger efter en målscorer, alle skriger efter flere mål. Vi skal skabe flere farlige situationer, og vi skal blive dygtigere til at sparke den ind.

- Vi skal lægge pres på de offensive spillere, så de scorer, når de får chancen. Det er lektien fra Kroatien-kampen (ved VM, red.), som kunne være afgjort i ordinær tid, siger landstræneren.