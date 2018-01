DM-sølvvindere i ishockey er truet på eksistensen

Gentofte Stars meddeler, at klubben mangler omkring en million kroner for at kunne gøre sæsonen færdig.

Ishockeyklubben Gentofte Stars er truet på sin eksistens.

DM-sølvvinderne fra sidste sæson mangler cirka en million kroner for at kunne køre forretningen videre i resten af denne sæson.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Her meddeler Gentofte Stars, at klubben ikke har haft held med at få de penge i klubkassen, som klubben havde fået tilsagn om fra sponsorer.

- For mange af de private personer og virksomheder, som i foråret 2017 tilkendegav deres økonomiske støtte til Gentofte Stars, har efterfølgende ikke indfriet aftalerne, og det har nu bragt eliteholdets eksistens i spil - lige nu mangler vi godt og vel en million for at kunne sikre eliteishockeyen i Gentofte.

- Vi har gennem hele sæsonen fået nye virksomheder med i vores erhvervsklub, og der er også kommet en række nye sponsorer til klubben i denne sæson.

- Men desværre har alt for mange ikke kunne levere på de aftaler, der har været, skriver klubben.

I sidste sæson var Gentofte Stars den helt store solstrålehistorie i Metal Ligaen.

Klubben nåede meget overraskende frem til DM-finalen, hvor det dog blev til et samlet nederlag til Esbjerg.

I denne sæson ligger Gentofte Stars aktuelt nummer otte i grundspillet.

Klubben skal tirsdag aften spille hjemme mod Rødovre Mighty Bulls i Metal Ligaen.