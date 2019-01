DIF frygter matchfixingsag i tennis er toppen af isbjerget

DIF modtager også henvendelser fra danske spillere, som er blevet tilbudt penge for at tabe med vilje.

Efterdønninger fra en omfattende matchfixingsag i spansk tennis med 83 anholdte er nu nået til Danmark.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) frygter på baggrund af sagen, at forsøg på aftalt spil er langt mere udbredt end hidtil antaget - også blandt danske tennisspillere.

Sådan lyder det fra Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF.

- I Danmark har vi fået henvendelser fra unge spillere, som er blevet kontaktet og tilbudt penge for at tabe med vilje. Desværre har jeg den frygt, at vi kun ser toppen af isbjerget.

- Med det omfang, vi har set i Spanien, så kan der også være danske spillere derude, som er blevet kontaktet, men som har ikke haft den viden eller modet til at kommet til os, siger han.

Det er særligt unge tennisspillere i starten af 20'erne, der ifølge forbundet er i søgelyset for personer, der jagter økonomisk gevinst ved at påvirke kampresultater.

Det er der en særlig grund til, forklarer Poul Broberg.

- De unge kan i deres iver efter at begynde at leve af tennis føle sig fristede, fordi de mange gange bliver stillet nogle udsigter, at hvis de siger ja til en deal, så vil de faktisk tjene flere penge, end hvis de vandt hele turneringen.

- Det er klart, at det kan friste nogle sjæle. Det er en sårbar gruppe, og derfor bliver der også rakt ud til dem fra de elementer, der gerne vil manipulere med dem, siger han.

- Det er stærkt ubehageligt for dem at få en besked fra en person, de ikke kender, der beder dem om at tabe med vilje, siger Poul Broberg.

Af den grund intensiverer DIF i samarbejde med Dansk Tennis Forbund forebyggelsesarbejdet igennem undervisning.

Sådan lyder det fra Thomas Kønigsfeldt, der er næstformand i Dansk Tennis Forbund og medlem af Det Internationale Tennisforbund (ITF).

- Sammen med Danmarks Idrætsforbund har vi et undervisningsprogram omkring matchfixing for dem, der spiller professionel tennis.

- Det er klart, at de skal vide, hvordan de skal håndtere en situation, når der kommer en og vil tilbyde dem penge. Det er en del af deres uddannelse. Hvis de for eksempel ikke selv melder det, gør de dem selv strafbare, siger han.

En af de største matchfixing-sager på dansk jord udspillede sig ved Futures-turneringer - det tredjehøjeste niveau - i Aarhus og København i 2014.

Op mod 30 tennisspillere blev via sms, e-mail eller på Facebook tilbudt omkring 30.000 kroner for at tabe et sæt med vilje.

Sagen var så omfattende, at Bagmandspolitiet for første gang gik ind i en sag om matchfixing i tennis.

Ifølge Thomas Kønigsfeldt har danske tennisspillere dog de seneste år været særligt skånet for aftalt spil, idet Danmark ikke har afholdt en større international turnering i over tre år.

På trods af den kendsgerning er det fortsat vigtigt, at unge spillere bliver klædt ordentligt på, inden de gør indtog på den internationale tennisscene, forklarer Poul Broberg.

- Vi kan være glade for, at vi har et meget trygt og integritetsfyldt dansk tennisliv, men lige så snart vi kigger ud over landets grænser, så er der nogle ubehagelige ting, der dukker op, siger han.