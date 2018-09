DBU forsøger at rekruttere spillere til denne uges to landskampe. Spillerforeningen forsøger at forhindre det.

Dansk Boldspil-Union (DBU) arbejder på mandag aften at kunne udtage et alternativt landshold, der kan spille denne uges to landskampe mod Slovakiet og Wales.

Det skriver DR, der er kommet i besiddelse af et brev fra DBU til superligaklubberne.

I brevet, der henvender sig til de danske spillere, beder man dem tage stilling til, om de står til rådighed for landsholdet.

- Jeg håber, så mange som muligt ønsker at bakke op om det danske landshold, idet det er af afgørende betydning i et eventuelt sanktionsforløb hos Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.), at DBU og dansk fodbold har gjort, hvad der var i vores magt, for at stille stærkest muligt til kampene, skriver DBU's elitechef, Kim Hallberg, i brevet ifølge DR.

DBU beder om et svar senest mandag klokken 15 og lover fortrolighed til de spillere, der melder sig klar, men ikke bliver udtaget.

Mens DBU arbejder på at udtage et landshold, forsøger Spillerforeningen (spillernes fagforening, red.) at forhindre det.

Det skriver Jyllands-Posten, der er kommet i besiddelse af en fællesbesked fra Spillerforeningen til over 200 superligaspillere, hvori man opfordrer til at afvise DBU.

- Kan du ikke sende en besked til jeres trup og bede dem sige nej tak, hvis de skulle blive spurgt af DBU, lyder det i en besked til en unavngiven superligaspiller fra Thomas Lindrup, chef for spillerrådgivningen i Spillerforeningen, ifølge avisen.

Danmark skal efter planen møde Slovakiet onsdag i en venskabskamp og Wales søndag i den nyoprettede turnering Nations League.