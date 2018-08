DBU støtter genvalg til slovensk Uefa-præsident

De nordiske fodboldlande ønsker endnu en periode med slovenske Aleksander Ceferin som præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU) tirsdag på sin hjemmeside.

Beslutningen om at støtte den siddende præsident blev truffet i weekenden på det årlige Nordiske Møde, som blev afholdt i Helsinki.

- I forbindelse med mødet besluttede formændene for fodboldforbundene i henholdsvis Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige enstemmigt - og med støtte af forbundenes bestyrelser - at annoncere deres støtte til nuværende Uefa-præsident Aleksander Ceferins kandidatur til genvalg som Uefa-præsident for en fireårig periode som øverste chef for europæisk fodbold.

- Støtteerklæringer for Ceferins kandidatur er i dag blevet sendt til Uefas administration af hver af de seks nordiske fodboldforbund, lyder det i meddelelsen fra DBU.

Uefa-præsidentvalget bliver afholdt 7. februar næste år på Uefas kongres i Rom.

Aleksander Ceferin blev i september 2016 valgt som præsident for Uefa, efter at spanieren Angel Maria Villar havde været midlertidigt indsat på posten i et års tid.

Spanieren overtog embedet i efteråret 2015, efter at Uefas daværende præsident, Michel Platini, var blevet suspenderet.

Franskmanden blev senere idømt karantæne for korruption.