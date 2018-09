DBU-formand: Der er kontakt med landsholdsspillerne

Når fodboldlandsholdet søndag skal i aktion i Aarhus mod Wales, kan det blive med mere velkendte navne på holdkortet, end det var tilfældet onsdag aften i 0-3-nederlaget til Slovakiet.

Formanden i Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, siger, at forbundet har kontakt til spillerne og Spillerforeningen, og at der måske kan findes en løsning, så Christian Eriksen og co. spiller mod Wales, selv om en længerevarende landsholdsaftale med garanti ikke når at komme på plads.

- Jeg vil ikke udelukke noget. Jeg er positiv, det er spillerne også. Vi taler sammen, der er bare ikke forhandlinger. Der er kontakt mellem parterne. De vil gerne spille, og det vil vi også have, at de gør.

- Det er ikke sådan, at vi er sure på hinanden, spillerne og DBU. Lad os sove på det, og så må vi se, om det rigtige hold bliver udtaget, og hvem der så stiller op - og om vi så ikke finder en løsning, siger Jesper Møller.

Spørgsmål: Kan DBU leve med at stille med samme hold igen på søndag?

- Vi har en forpligtelse til at stille med et hold - det bedst mulige. Respekt for dem, der mødte Slovakiet. Vi prøver at stille det bedste hold. Det eneste afgørende for os er, at vi skal afvikle kampen. Vi har ikke noget valg, siger Jesper Møller.

Han henviser til, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kan rette sanktioner mod DBU, hvis forbundet udebliver fra en kamp.

Sidste år udeblev DBU og kvindelandsholdet fra en VM-kvalifikationskamp mod Sverige. Selv om kvinderne og DBU ikke blev udelukket dengang, kan et lignende tilfælde, uanset hvilket dansk landshold der er tale om, føre til udelukkelse.

- Vi har en betinget dom fra dengang, det er vores udfordring. Jeg tør ikke love, at den dom ikke rammer alle vores landshold. Det er en uafhængig disciplinærinstans i Uefa, der bestemmer det her. Vi ved ikke, hvordan det vil ramme.

- Jeg skal kunne se mig selv i spejlet, bestyrelsen skal kunne se sig selv i spejlet, vi skal gøre alt for at sikre, at dansk fodbold ikke bliver udelukket fra internationale kampe de næste par år, fordi vi tilfældigvis ikke har kunnet stille et hold, siger Jesper Møller.