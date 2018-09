DBU-chef: Superligaspillere sagde nej på oplyst grundlag

Flere superligaspillere havde tilkendegivet over for Dansk Boldspil-Union (DBU), at de gerne ville spille på landsholdet i kampen mod Slovakiet, men efter at være blevet yderligere oplyst om situationen, trak spillerne tilkendegivelsen tilbage.

Superligaspillerne blev ikke anbefalet at sige nej til landsholdet på grund af potentiel chikane, som DBU-direktør Claus Bretton-Meyer sagde tirsdag.

DBU's elitechef, Kim Hallberg, beklager, at DBU-direktøren har fået den opfattelse. Sandheden er, at superligaspillerne er blevet informeret om situationen, og ud fra de oplysninger har de takket nej til at spille for landsholdet.

- Vi er gået efter at stille det stærkest mulige landshold, og der hersker ikke tvivl om, at holdet ville være stærkere med spillere fra Superligaen.

- Der har været henvendelser fra superligaspillerne, og dialogen har været på den måde, at jeg har ringet de her spillere op og sagt tusinde tak for, at de vil stille op for at løse den her opgave.

- Samtidig har jeg gjort dem opmærksom på, hvordan situationen så ud sent mandag aften i forhold til trupsammensætningen, og hvilke niveauer af spillere der havde meldt sig på banen. Det gjorde jeg af respekt for superligaspillerne, så de vidste, hvad de gik ind til.

- Der var tale om mindre end en håndfuld superligaspillere, og de bad om at få en halv time til at tænke sig om, så de kunne vende det med kone, kæreste, agent, eller hvem de er fortrolige med.

- Bagefter ringede de tilbage og sagde, at de var glade for vores ærlighed, og med baggrund i vores informationer til dem vurderede de, at presset ville blive for stort til, at de ønskede at stille op, siger Kim Hallberg.

Spørgsmål: Så i forhold til superligaspillerne har der været tale om oplysning om situationen og ikke en decideret anbefaling til at sige nej?

- Ja, det er helt sikkert. Jeg ville aldrig anbefale nogen at sige nej til at stille op for landsholdet, men jeg har selvfølgelig forståelse for den situation, spillerne kunne havne i.

- Jeg kunne godt have været et dumt svin og sagt, at det var fedt, og at de skulle møde ind på DBU tirsdag klokken 13. Når de så var mødt op og havde set, at der ikke var andre superligaspillere, så var min troværdighed røget, og så var spillerne nok gået deres vej igen, siger Kim Hallberg.

Tirsdag lød det sådan her fra DBU-direktør Claus Bretton-Meyer:

- Dem (superligaspillerne, red.) har vi anbefalet at lade være på grund af den chikane, de vil blive udsat for. Jeg kan godt forstå, at de tænker sig grundigt om, og derfor har vi sagt, at de skal blive hjemme, sagde Bretton-Meyer.

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er DBU forpligtet til at stille med det stærkest tilgængelige landshold.

Elitechef Kim Hallberg fortæller, at man også har været i kontakt med danske spillere i udenlandske klubber.

- Jeg har snakket med spillere i udlandet, og de - det er måske to spillere - har fået samme ærlige oplysninger om processen.

- Med baggrund i det har de også efterfølgende ringet og sagt, at de ikke ville stille op for landsholdet med baggrund i det pres, som der ville ligge på dem som udenlandsprofessionelle.

- Alt i alt har vi måske kunnet få fire spillere med fra et højere niveau, men det har ikke været nok til, at de på grund af det medfølgende pres har følt, at det har været forsvarligt at stille op. Det har jeg fuld forståelse for, siger Kim Hallberg.

Foruden at skulle sammensætte et nødlandshold har DBU også skullet finde en midlertidig landstræner.

DBU har selv flere trænere ansat omkring diverse U-landshold og unionens træneruddannelse, men valgte alligevel en mand udefra i skikkelse af John "Faxe" Jensen.

Det har været for at sikre, at det er en neutral part i konflikten mellem DBU og Spillerforeningen, som står i spidsen for holdet, siger Kim Hallberg.

- Kampen mod Slovakiet er ikke en kamp mellem DBU og Spillerforeningen, men et spørgsmål om at redde dansk fodbold mod sanktioner.

- Spillerne (på nødlandsholdet, red.) skulle heller ikke føle, at det var et DBU-projekt, og derfor var det vigtigt at finde en neutral træner. Og så er John jo en kvalificeret mand til at løse sådan en opgave. På bare få timer har han fået skabt højt humør i truppen, siger Kim Hallberg.

Samtidig påpeger han, at man ikke har valgt at bruge ungdomslandstrænere, så U-landsholdene, der aktuelt er samlet, ikke bliver påvirket af konflikten omkring A-landsholdet.