DBU-boss: Peter Møller skal udvikle dansk fodbold

Dansk Boldspil-Union (DBU) ansatte tirsdag den tidligere landsholdsangriber Peter Møller i en ny stilling som fodbolddirektør.

46-årige Peter Møller skal stå i spidsen for eliteafdelingen og have landstræner Åge Hareide i reference, oplyser DBU i en pressemeddelelse.

Som ny fodbolddirektør skal Peter Møller styrke DBU's samarbejde med spillerne samt med fodboldfolk - både nationalt og internationalt, lyder det fra unionen.

Claus Bretton-Meyer, der er administrerende direktør i DBU, mener, at Peter Møller er den helt rigtige mand til jobbet.

- De danske fodboldlandshold og vores talentarbejde går rigtigt godt i disse år, men vi ønsker konstant at forbedre os og styrke organisationen.

- Med Peter Møller får vi en person, der selv har været aktiv på højeste plan og som samtidigt har både personlighed og lederegenskaber, så han kan gå forrest i udviklingen af dansk fodbold, siger Claus Bretton-Meyer.

Peter Møller nåede i sin aktive karriere at spille i den bedste danske fodboldrække for FC København, Brøndby og AaB. For de tre klubber scorede han 144 mål.

Det blev også til ophold i de udenlandske klubber FC Zürich, PSV Eindhoven, Real Oviedo og Fulham.

På landsholdet nåede Peter Møller at spille 20 gange og score 5 mål, og han var blandt andet med til VM i 1998.

Ved den slutrunde scorede Peter Møller et lynmål til 1-0 mod Nigeria efter blot 125 sekunder. Danmark vandt kampen 4-1 og gik videre til VM-kvartfinalen, hvor det endte med nederlag til Brasilien.