DBU bekræfter: Kasper Hjulmand afløser Åge Hareide

Kasper Hjulmand overtager jobbet som træner for det danske landshold fra sommeren 2020.

Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU) på et pressemøde onsdag.

Hjulmand afløser Åge Hareide, der har været landstræner siden 2016, og får Morten Wieghorst som assistent. Hareides kontrakt udløber efter EM-slutrunden i 2020.

DBU har valgt at offentliggøre trænerskiftet nu for at give trænerstaben og spillertruppen ro frem mod de kommende EM-kvalifikationskampe.

Det siger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller.

- Vi skal have en ny strategi, en ny plan for dansk fodbold fra 2020. Det er det, der er DBU's vigtigste opgave. Vi skal fremme og udvikle dansk fodbold til glæde for hele Fodbolddanmark, siger han.

Under Åge Hareide og assistenttræner Jon Dahl Tomasson har det danske hold ikke tabt i 28 kampe i træk i ordinær spilletid. Ved VM i Rusland blev Danmark slået ud af Kroatien i straffesparkskonkurrence.

Ifølge Peter Møller var Hareide og Tomasson ikke enige i timingen af offentliggørelsen af den nye landstrænerduo.

- Åge og Jon er informeret om udmeldingen, som er kommet i dag. De er selvfølgelig ikke enige i timingen af udmeldingen.

- Jeg har sagt til dem, at jeg ønsker ærligt og redeligt at fortælle, hvilken beslutning jeg har truffet, og som DBU bakker op om, siger Peter Møller.

Kasper Hjulmand har fået en kontrakt på fire år som træner for landsholdet.

Han stod i spidsen for superligaklubben FC Nordsjælland, indtil han i marts stoppede som cheftræner med øjeblikkelig virkning.

Tidligere var han et smut i den tyske klub Mainz, men her blev det kun til et halvt år på posten, før bundesligaklubben fyrede ham.

Som træner for FC Nordsjælland har Hjulmand vundet guld og bronze i den bedste danske række.

Han kender Morten Wieghorst fra sin første periode i FC Nordsjælland, hvor rollerne var byttet om. Her var Wieghorst cheftræner, mens Hjulmand var assistent.