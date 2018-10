DBU ansætter Peter Møller som fodbolddirektør

DBU ønsker at styrke det sportslige fokus og ansætter Peter Møller i en stilling som fodbolddirektør.

Den tidligere landsholdsspiller og tv-vært Peter Møller bliver ansat som fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU). Det meddeler DBU i en pressemeddelelse.

Peter Møller skal indgå som sparringspartner for de forskellige landstrænere - både for kvinder og mænd - og samtidigt arbejde med talentudvikling, træneruddannelse og andre dele af udviklingen af dansk fodbold.

- Fodbold er og bliver den største sportsgren - både for spillere og fans. Det har jeg selv oplevet både som spiller og senere som studievært.

- Jeg glæder mig til at bidrage til den fortsatte udvikling af dansk landsholdsfodbold og dansk fodbold samlet set - og til at arbejde sammen med dygtige kolleger både på og uden for banen, siger Peter Møller.

Ud over sine 16 år som professionel fodboldspiller og 12 år som tv-fodboldvært har Peter Møller også været ungdomstræner i HIK på Sjælland.

Han glæder sig til at arbejde med spiller- og talentudvikling som et af mange arbejdsområder.

- Jeg er selv et produkt af breddefodbolden og spillede som dreng i LKB Gistrup lidt udenfor Aalborg og har siden spillet i de største klubber i Danmark.

- Jeg kender betydningen af fodboldens fødekæde og har selv været med hele vejen. Mine største fodboldoplevelser er med landsholdet til VM i 1998, og jeg har i den grad fulgt mit hjerte i valget af dette job.

- Jeg glæder mig til at arbejde med den store succes, der jo faktisk er med alle landsholdene i disse år, siger den nye fodbolddirektør.

Peter Møller tiltræder med øjeblikkelig virkning.

Elitechef Kim Hallberg fortsætter i sin stilling i reference til den nye fodbolddirektør, oplyser DBU.

I sin aktive karriere nåede Peter Møller blandt andet at spille for de danske klubber AaB, Brøndby og FC København. Sammenlagt nåede Peter Møller op på 144 mål for de tre rivaliserende klubber.

Peter Møller har vundet to mesterskaber med Brøndby og to med FCK samt pokalturneringen med FCK.

Den målfarlige angriber debuterede på det danske landshold mod Island 4. september 1991 og var med til OL i Barcelona i 1992 og til VM i Frankrig i 1998.

Han nåede at spille 20 landskampe og score fem mål, inden sin sidste landsholdsoptræden mod Ukraine 30. marts 2005. Han lagde fodboldstøvlerne på hylden i 2005.

Derudover spillede en ung Peter Møller 22 kampe for det danske U21-landshold, hvor han scorede 16 mål.