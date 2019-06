Cykelunion strammer procedure for vejninger efter svømmesag

Danmarks Cykle Union (DCU) strammer procedurerne for vejninger af cykelryttere, så vejningerne fremover vil blive foretaget individuelt og ikke parvist for ryttere på elite- og U23-niveau.

Det siger DCU-landstræner Anders Lund til B.T., efter at tidligere elitesvømmere og svømmetalenter i en dokumentar på DR har rettet stor kritik af brugen af offentlige vejninger i det danske svømmemiljø. De offentlige vejninger har blandt andet ført til spiseforstyrrelser, angst og depressioner hos flere svømmere.

Også i cykling vurderes udøvernes vægt at have en betydelig indflydelse på muligheden for at præstere på eliteniveau.

Landstræner Anders Lund er aldrig blevet konfronteret med negative kommentarer om vejninger i DCU-regi, men han afviser ikke, at der kan have været utilfredse ryttere.

- Det er nødvendigvis heller ikke mig, rytterne vil gå til, hvis de havde været udsat for dårlige oplevelser af den karakter. Det er klart, at den ene, der ikke synes, det er sjovt, kan være svær at spotte i mængden.

- Jeg forestiller mig ikke, at nogen har været kede af den måde, vi har gjort tingene på. For der har på ingen måde været afstraffelser i luften, hvis der har stået noget forkert på vægten, siger Anders Lund til B.T.

I de opstrammede vejningsprocedurer hos DCU hedder det også, at der først bliver talt med rytterne om vægt som et vigtigt konkurrenceparameter, når rytterne når op i U19-aldersklassen, fortæller landstræneren.