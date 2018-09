Cykeltalent før VM-debut: Altid bange for at falde igennem

Noget stort udvalg havde cykellandstræner Anders Lund ikke, da han skulle udtage et korps af hjælpere til Jakob Fuglsang på den bjergtunge VM-rute i Østrig.

Danmark råder ikke over mange bjergryttere på topniveau, men kigger man godt efter i den lange række af unge talenter, der bryder igennem i disse år, findes der faktisk et par stykker af den særlige rytterrace.

En af dem er 23-årige Niklas Eg, som er ved at afslutte sin første sæson som World Tour-rytter på storholdet Trek, hvor han fortsat forsøger at finde sin plads i det prominente selskab.

- Det ene løb har jeg kørt som røv og nøgler, og så har jeg pludselig kørt godt i det næste.

- Der har været perioder i sæsonen, hvor jeg føler, at jeg ikke har kørt op til mit bedste. Jeg skal minde mig selv om, at det er mit første år, og at det ikke er unaturligt at mangle stabilitet i præstationerne.

- Overordnet går det okay. Jeg bliver da ikke slået i hovedet, og får fortalt at jeg er hammerdårlig, siger Niklas Eg.

Den unge midtjyde er noget så sjældent som en vaskeægte klatrer med dansk pas. Han havde kun været professionel i få måneder, da han blev udtaget til Giro d'Italia. Det skete ved lidt af en tilfældighed.

- Jeg var ikke engang på reservelisten, men holdet havde så mange skader, at jeg alligevel endte med at få en billet.

- Det var en kæmpe overlevelse, men jeg manglede selvfølgelig erfaringen til så langt et løb og ville nok for meget. På 20. etape gik den mentale klap ned. Da var der heldigvis ikke så langt til mål, husker Niklas Eg.

Han har også kontrakt med Trek i næste sæson og drømmer om et gensyn med Giroen. Og så vil han meget gerne have slettet det runde nul, der står på listen over professionelle sejre.

- Derfor vil jeg ikke have noget imod at køre lidt mindre løb, som jeg også har gjort i år. Der ved jeg, at jeg kan være med og kan køre efter mine egne resultater.

- I sidste ende er det jo det, jeg gerne vil. At vinde. Det har jeg ikke helt niveauet til på World Touren endnu. Så må man jo finde en anden måde at gøre det på. Man skal sørge for, at vinderinstinktet bliver skærpet, siger han.

Den første sejr kommer næppe i hans VM-debut søndag, hvor Eg sammen med Jesper Hansen skal hjælpe Jakob Fuglsang over de mange stigninger, indtil kræfterne slipper op.

- Jeg er både nervøs og spændt. Jeg vil jo gerne gøre det godt og er altid bange for at falde igennem. Men jeg kan jo ikke gøre mere end mit bedste, lyder det fra klatretalentet.