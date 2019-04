Cykelsportens superhold skifter navn før tid

Når Tour de France-vinderen Geraint Thomas 30. april stiller til start i etapeløbet Romandiet Rundt, bliver det første gang, han og holdkammeraterne kører under holdnavnet Team Ineos.

Kemikalievirksomheden Ineos offentliggjorde i marts, at den overtager sponsoratet af storholdet Team Sky på en aftale, der skulle gælde officielt fra 1. maj.

Det nye navn skulle have debut i Tour de Yorkshire, der begynder dagen efter. Men navneskiftet kommer til at træde i kraft før planlagt, skriver cyclingnews.com.

Det skyldes, at det seks dage lange Romandiet Rundt går i gang 30. april dagen før den annoncerede omdåb.

Ifølge Den Internationale Cykelunions (UCI) regler er det ikke tilladt at køre et etapeløb under to forskellige holdnavne.

Det er dog fortsat planen, at holdets nye trøjer bliver præsenteret i forbindelse med Tour de Yorkshire.

Medievirksomheden Sky meddelte i december, at den ville stoppe sit sponsorat af holdet, der har vundet Tour de France seks ud af de seneste syv år.

Holdledelsen gik på jagt efter en ny hovedsponsor, der kunne føre holdet videre. Ifølge teknisk chef Carsten Jeppesen kunne man vælge og vrage mellem flere virksomheder, der var klar til at overtage forpligtelserne.

Valget faldt på Ineos, der bliver ledet af Storbritanniens rigeste mand, Jim Ratcliffe. Ineos er angiveligt indstillet på at køre holdet videre på det hidtidige budget, der er cykelsportens største.