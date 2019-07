Corts brækkede lillefinger hærger hele kroppen

Magnus Cort er mærket af sit styrt tidligere i Tour de France. Smerter får ham til at sidde skævt på cyklen.

Magnus Cort slap med et lille brud på den ene lillefinger, da han var involveret i et styrt på Tour de Frances 4. etape, men for en cykelrytter er den slags mere alvorligt end som så.

En uge efter uheldet er den danske Astana-rytter godt mørbanket. På tirsdagens hviledag værkede det flere steder i kroppen.

- Det med lillefingeren sætter sig i hele kroppen. Jeg sidder skævt på cyklen.

- Det er specielt i perioder, hvis vi kører nedad eller på dårlig vej, så er jeg nødt til at læne mig meget over på højre hånd. Og så kommer jeg selvfølgelig til at sidde noget skævt, siger Magnus Cort.

Han har fået tapet den brækkede finger sammen med ringfingeren ved siden af for at give lidt støtte. Men når han skal bremse, skal lillefingeren i aktion. Og det skal man trods alt temmelig tit i et cykelløb.

- Vi har joket med, at vi måske kan bytte om på bremserne, så jeg skal bremse med den anden hånd. Men jeg tror nu, det tager lang tid at vænne sig til, siger Magnus Cort.

Den 26-årige bornholmer er en af Jakob Fuglsangs vigtigste hjælpere, men helt på toppen er han ikke her ti etaper inde i Tour de France.

- Jeg har også haft lidt med knæet, siden jeg styrtede. Vi holder det i skak indtil videre, så nu må vi se, lyder det fra Magnus Cort.

Han blev sidste år den første danske Tour-etapevinder i ni år, da han triumferede på 15. etape til Carcassonne.