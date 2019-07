Cort regner med fire dage mere i den tunge ende

Magnus Cort tager den med ro for at skåne sin finger. Frem til tirsdag kører han bagest i feltet.

En brækket lillefinger er til stor gene for Magnus Cort, og den danske Tour de France-rytter gør alt for at belaste den kvæstede finger så lidt som muligt i disse dage.

Derfor har Astana-rytteren allerede besluttet, at de næste dage kommer til at foregå i feltets bageste del, den såkaldte "gruppetto".

- Planen er, at jeg kører i gruppettoen hver dag indtil hviledagen. Der gør vi så status, siger Magnus Cort.

Hviledagen er på tirsdag, og det vil sige, at han regner med yderligere fire dage i den tunge ende, som han også sad i på torsdagens bjergetape.

Her kom Cort i mål godt 24 minutter efter etapevinder Dylan Teuns.

- Jeg kom fint nok igennem. Det var fint for mig at sidde i gruppetto. Jeg kan godt mærke fingeren. Det er ikke noget, der gør, at jeg ikke kan gennemføre, men jeg prøver stadig at spare kroppen, siger Magnus Cort.

Lillefingeren generer ham især på nedkørslerne, hvor han bruger fingeren til at bremse med.

- Jeg sidder lidt skævt på cyklen, og derfor er det fint at passe lidt på mig selv. Nu skal jeg lige igennem denne uge, og så håber jeg, det bliver bedre i anden og tredje uge, siger Magnus Cort.

Fredagens etape er en forholdsvis flad køretur på 230 kilometer.