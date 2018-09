Cornelius debuterer i målrig Bordeaux-remis

Den danske landsholdsangriber kom for første gang på banen for Bordeaux, da holdet søndag delte med Nimes.

Der var dansk debut, da den franske fodboldklub Bordeaux søndag mødte Nimes på hjemmebane i Ligue 1.

Andreas Cornelius blev skiftet ind med 20 minutter tilbage af kampen og fik sine første minutter i Bordeaux-trøjen, da holdet spillede 3-3.

Den danske angriber kom ikke på måltavlen.

Bordeaux var foran med både 1-0 og 3-2, men endte alligevel med at få uafgjort, efter at udeholdets Umot Bozok med et kvarter tilbage af kampen udlignede.

Cornelius' danske holdkammerat, Lukas Lerager, startede på banen og spillede samtlige minutter.

Landsholdsangriberen skiftede i slutningen af august til Bordeaux efter lidt over en sæson i italienske Atalanta.

Inden skiftet nåede han at ryge ud af Europa League-kvalifikationen til FC København, efter at italienerne tabte en straffesparkskonkurrence til danskerne i Parken.

Cornelius får dog mulighed for revanche. Bordeaux er således endt i samme gruppe som FCK i den europæiske turnering og skal derfor møde de tidligere danske mestre to gange i løbet af efteråret.