Vojens Speedway Klub er blevet godkendt til at stille op i speedwayligaen næste år. Formand Jacob Olsen vil skabe gennemførte events, udvikle dygtige kørere og hente det første speedwayguld nogensinde til Vojens.

- Vi vil gøre det helhjertet. Det skal ikke bare være en døgnflue. Vi kommer med et setup, der gør, at vi vil være her resten af tiden, havde jeg nær sagt.

- Det har ligget i kortene, at vi skal op og køre superliga. Og vi er med i metalligaen fra 2020. Den beslutning har vi taget nu, og vi er blevet godkendt af Danmarks Motor Union, fortæller Jacob Olsen.

For når Vojens Speedway Klub igen vender tilbage til den danske speedwayliga, skal det gøres ordentligt.

Vojens: Faktisk kunne de have været med allerede fra denne sæson. Men klubben var ikke helt klar.

- Vi har mange års erfaring med sportslig afvikling af events. Vi er dygtige til at afvikle, og vi har en professionel tilgang til tingene.

- Med den erfaring, vi har, synes jeg, at vi kan byde ind med noget positivt til ligaen. Vi kan være med til at løfte den. Med Vojens som nationalspeedwaystadion hører vi også til i den danske superliga, længere er den ikke, siger Jacob Olsen.

Jacob Olsen overtog for knap et halvt år siden styringen af Vojens Speedway Center fra sin far, speedwaylegenden Ole Olsen, og det har hele tiden været hans ambition, at Vojens skulle tilbage i speedwayligaen.

Kørere har henvendt sig

Det ligger endnu ikke fast, under hvilket navn Vojens Speedway Klub kommer til at køre i ligaen.

Klubben kan heller ikke offentliggøre nogen kørere endnu, men Jacob Olsen fortæller om interesse fra flere sider.

- Vi har haft en del attraktive kørere, som har henvendt sig til os, og vi er i dialog. Både udenlandske og danske kørere i top og bund har henvendt sig. Det er vigtigt at understrege, at vi gerne vil bygge på egne kørere, men vi skal også have nogle stjernekørere, fortæller Jacob Olsen.

Vojens har aldrig vundet det danske mesterskab, og det er målet at hente speedwayguld til byen. Men det er ikke det eneste mål.

- Vi er med, fordi vi gerne vil vinde. Men det vigtigste fra dag et er, at vi er dygtige til at organisere events og udvikle vores kørere. Men vi vil være med i toppen.

Fra Vojens Speedway Center kan man ved at køre 100 kilometer eller mindre nå fem af de seks nuværende hold i ligaen. Jacob Olsen ser frem til mange lokalopgør og forhåbentlig mange tilskuere.

- Vi har brug for lokal opbakning fra Vojens, Haderslev og resten af Sønderjylland. Jeg håber, at tilskuerne får nogle fede oplevelser her, siger han.