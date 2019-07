Efter en af de længste finaler i Wimbledons historie kunne Juan Sebastián Cabal og Robert Farah lørdag lade sig fejre som de første colombianere, der vinder en grand slam-titel i herredouble.

Robert Farah sank sammen på græsbanen, efter at han med en baghåndsvolley i femte sæt afgjorde den næsten fem timer lange kamp.

- Jeg er målløs. Jeg blev ved at holde øje med uret i første og andet sæt. Jeg tænkte: "Vi har afsluttet andet sæt, og der er gået to timer og 15 minutter. Det er latterligt. Hvor lang tid varer det", siger han efter maratonopgøret, hvor de første fire sæt alle blev afgjort i tiebreak.

Farah var så udmattet efter fjerde sæt, som blev vundet af det franske par Nicolas Mahut og Edouard Roger-Vasselin, at han måtte tilkalde sin fysioterapeut til en hurtig gang massage af benene.

- Da vi kom tilbage på banen, havde jeg fået fornyede kræfter. Jeg havde det så godt, og jeg mener, at vi spillede ufatteligt (godt, red.) i femte sæt, fortæller han om den historiske triumf.

Hans makker, Juan Sebastián Cabal, kan ud over titlen se frem til, at han overtager førstepladsen i herredouble, når verdensranglisten bliver opdateret på mandag.

- Vi har lige vundet Wimbledon for Colombia. Det er kæmpestort for vores land. Det øjeblik, vi gennemlever lige nu, er bare sindssygt, siger Cabal.

Mens de to colombianere jublede sammen med venner og familie på tilskuerpladserne, var Nicolas Mahut i gang med at trøste en grædende Roger-Vasselin, som havde svært ved at acceptere det knebne nederlag.

ritzau/