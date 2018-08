City frygter lang pause til knæskadet stjernespiller

Kevin De Bruyne har prøvet at være sat ud af spillet med en knæskade tidligere i karrieren i Manchester City.

En lang pause uden fodbold kan blive resultatet igen, efter at den belgiske stjernespiller onsdag pådrog sig en knæskade under træningen med sin engelske klub.

Ifølge avisen Manchester Evening News kan der være tale om en pause på op til to måneder til den 27-årige profil, der spiller en hovedrolle på mesterholdet.

Manchester City bekræfter skaden på sin hjemmeside.

Her meddeler klubben, at Kevin De Bruyne gennemgår undersøgelser i øjeblikket, og at klubben ikke kan bekræfte noget om længden af en eventuel pause, før man kender skadens omfang.

Kevin De Bruyne scorede 12 mål i alle turneringer i den seneste sæson, hvor Manchester City vandt det engelske mesterskab.

Han bidrog derudover med 21 måloplæg i hele sæsonen i alle turneringer.

I ligaen scorede han otte gange og leverede 16 måloplæg.

I 2016 gik han glip af 12 kampe på grund af en knæskade.

Belgieren var netop vendt tilbage til Manchester City kort før indledningen på den nye sæson, efter at han var med til at spille Belgien i semifinalen ved VM i Rusland.

Manchester Evening News mener at vide, at man kan udelukke en alvorlig ledbåndsskade i Kevin De Bruynes knæ.

Manchester City indledte sit titelforsvar ved at besejre Arsenal 2-0 i sæsonens første kamp i den forgangne weekend.

Her var Kevin De Bruyne på bænken fra kampens indledning, men han blev skiftet ind med en halv time tilbage af opgøret.

I næste runde i ligaen skal City på hjemmebane møde danskerklubben Huddersfield.