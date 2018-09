Christian Lønstrup overtager kriseramte FC Roskilde

FC Roskilde er uden sejr efter sæsonens første otte kampe i den næstbedste fodboldrække. Nu skal den tidligere Helsingør-træner Christian Lønstrup bringe det kriseramte hold tilbage på rette spor.

Klubben meddeler på sin hjemmeside, at Lønstrup har underskrevet en aftale gældende til 2021.

"Efter lange forhandlinger hen over weekenden er den tidligere Superliga- og 1. divisionstræner og klubben blevet enig om en aftale, begge parter er glade for. Klubben såvel som Lønstrup føler sig sikre på, at det er det rigtige match", lyder det.

FC Roskilde indledte sæsonen med Rasmus Monnerup på trænerbænken, men han stoppede 2. september, dagen efter at hans hold havde tabt i Næstved.

Assistenten Bo Storm blev indsat som midlertidig træner, men opsagde sin stilling blot to dage senere efter uenighed om "klubbens fremtid og holdets spillemæssige retning", som FC Roskilde skrev på sin hjemmeside.

Christian Lønstrup overtager et hold, der blot har samlet tre point i de første otte kampe.